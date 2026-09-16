(ANSA) - MILANO, 16 SET - Piazza Affari avvia le contrattazioni in rialzo, in linea con le altre Borse europee, che guardano alla flessione del prezzo del petrolio e sono in attesa delle decisioni che la Fed prenderà stasera. Il Ftse Mib avanza dello 0,5%, sostenuto dagli acquisti su Saipem (+1,9%), Stm (+1,6%), Prysmian (+1,6%) e Tenaris (+1,4%). Unicredit (+1%) guida i rialzi tra i bancari davanti a Bper (+0,8%) e Intesa (+0,6%), un passo davanti a Mps (+0,3%) dopo l'annuncio dell'avvio di un'istruttoria Antitrust sulla sua Opas. Bene Campari, promossa da Deutsche Bank (+0,8%) mentre Stellantis, tagliata da Berenberg, si colloca in fondo al listino (-1%), davanti a Ferrari (-0,9%), Amplifon (-0,6%) e Moncler (-0,4%). Fuori dal Ftse Mib scatto di Tsig dop che la società ha annunciato di aver ricevuto 11 manifestazioni di interesse non vincolanti. (ANSA).