(ANSA) - MILANO, 16 SET - Piazza Affari prosegue la seduta in rialzo, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,72% a 51.926 punti. Scende a 86,9 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,9 punti al 4,39% e quello tedesco di 1,3 punti al 3,52%. Sugli scudi Prysmian (+3,4%), insieme ai principali rivali europei, seguita da Saipem (+2,95%), che si è aggiudicata una commessa in Finlandia. Seguono Cucinelli (+2,46%), in linea con il settore del lusso in Europa, Italgas (+2,3%), Inwit (+2,25%), A2a (+1,95%) ed Stm (+1,55%). Segno meno per Stellantis (-2,65%), tagliata a 'hold' (tenere in portafoglio) dagli analisti di Berenberg. In calo anche Fincantieri (-0,89%) ed Eni (-0,76%) insieme al greggio (Wti -2,55% a 103,18 dollari al barile). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala New Princes (+7,59%), che segna il maggior rialzo da 5 mesi a questa parte, mentre Tisg (+12,46%) fa il botto dopo aver ricevuto 11 offerte da investitori per il salvataggio. Positive Bper (+0,97%), Intesa (+0,6%), Unicredit (+0,55%) e Mediobanca (+0,5%). Più caute banco Bpm (+0,4%) e Montepaschi (+0,15%). (ANSA).