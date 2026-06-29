(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Piazza Affari riduce il rialzo a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 51.317 punti. Si attesta a 73,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,9 punti al 3,59% e quello tedesco che sale altrettanto al 2,86%. Tra i titoli principali prosegue la corsa di Stm (+3,56%), spinta dalla raccomandazione di acquisto da parte degli analisti di Barclays, che alzano il prezzo obiettivo dell'1,5% a 65 euro. Il rialzo del greggio sostiene invece Saipem (+2,78%) ed Eni (+1,56%). Tra i titoli a minor capitalizzazione corre invece Trevi (+11,14%) oggetto di un'offerta pubblica di scambio da parte di Icop. Segno meno per Unicredit (-0,92%), Bper (-0,7%) e Intesa (-0,5%). Più caute Mps (-0,3%), Banco Bpm e Mediobanca (-0,27% entrambe). Vendite su Buzzi (-2,98%) insieme ai rivali europei del cemento. Cedono Inwit (-1,44%), Italgas (-1,2%), Hera (-0,7%) e Fincantieri (-0,64%). Acquisti invece su Prysmian (+1,4%), Moncler (+0,8%), e Cucinelli (+0,65%), più caute invece Ferrari e Stellantis (+0,5% entrambe). (ANSA).