(ANSA) - MILANO, 16 LUG - La Borsa di Milano chiude piatta. Il Ftse Mib segna un -0,07% a 52.373 punti. Il listino ha recuperato nel finale con la corsa di Fincantieri (+4,18%), seguita da Moncler (+2,68%), Generali (+2,24%) e Unicredit (+1,67%). Maglia nera per St (-4,8%) in linea con l'andamento del settore. Vendite poi su Buzzi (-2,47%) e Prysmian (-2,27%). Tra i titoli sotto la lente Poste che partirà con l'opas su Tim il 20 luglio, perde l'1,88% mentre il gruppo delle Tlc lascia sul terreno 1,55%. (ANSA).