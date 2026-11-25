(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Rallenta ulteriormente Piazza Affgari a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,95% a 47.664 punti. Frena il risparmio gestito con Banca Generali (-2,98%) e Fineco (-2,74%), mentre tra le banche è Unicredit (-2,54%) a indossare la maglia nera. La precedono Banco Bpm (-2,3%), Intesa (-2,05%), Bper (-1,9%), Montepaschi (-1,85%), Mediobanca (-1,8%) e Mediolanum (-1,25%). Deboli Technoprobe (-2,56%), Prysmian (-2,36%) ed Stm (-2,2%), esposte nel settore tecnologico, sotto presisone oggi in Asia e Pacifico. Sul fronte opposto corre Stellantis (+4,15%), seguita da Buzzi (+3,1%) e Ferrari (+2,93%). Positive anche Amplifon (+1,38%), Italgas (+1,32%), Campari (+1,06%), Snam (+0,99%), Moncler (+0,9%), Pirelli (+0,7%) e A2a (+0,6%). Deboli Saipem (-1,7%) ed Eni (-0,63%) nonostante il rialzo del greggio (Wti +0,37% a 82,33 dollari al barile). Sale a 111,2 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,6 punti al 4,34% e quello tedesco di 3,4 punti al 3,23%. (ANSA).