(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Prysmian (+3,1%) e Leonardo (+2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 81 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,97%. Acquisti anche per Stm (+2,2%) e Avio (+1,9%). Tra le banche sale Unicredit (+0,6%). Bene Mps (+0,4%), Intesa (+0,3%), Banco Bpm (+0,2%). Positiva Tim (+0,2%), mentre è in corso il periodo di adesione all'opas di Poste (+0,01%). In fondo Amplifon (-1,8%). Vendite per Tenaris (-1,6%), Moncler (-1,4%) e Campari (-1,3%). Deboli le utility con A2a (-0,3%), Hera (-0,4%). (ANSA).