(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Seduta positiva a Piazza Affari in attesa dei risultati dei big tecnologici Usa e della decisioni della Fed che lascerà con ogni probabilità i tassi invariati. Aspettative analoghe per la Bce che si riunisce giovedì. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,4% sostenuto dal rally di Stellantis (+15,38%) promossa dal mercato per i risultati migliori delle attese. Forte anche Lottomatica (+3,36%) seguita da Technoprobe (+1,7%) ed Eni (+1,64%), quest'ultima in linea con i petroliferi in una giornata di aumenti del prezzo del greggio. Fuori dal paniere principale corre poi Technogym (+8%) sulla scia dei conti. Deboli invece Tim (-1,51%), Inwit (-1,24%), Fincantieri (-1,18%) e Poste (-1,1%). (ANSA).