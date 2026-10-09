(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Le Borse europee, Milano compresa, si mantengono positive (+0,74%) nell'ultima seduta della settimana insieme ai futures di Wall Street dove l'S&P500 cerca almeno un piccolo rimbalzo dopo due giornate deboli. Francoforte guadagna lo 0,95%, Londra lo 0,8% e Parigi un più modesto 0,57%. A far tornare un po' di sereno è il calo del prezzo del petrolio, con il Brent che ondeggia intorno ai 103 dollari al barile, per le parole di Trump che ha escluso attacchi all'Iran prima delle elezioni di midterm. Si sono poi ridotti i timori sulla sostenibilità dei maxi investimenti nell'intelligenza artificiale, anche grazie alle buone previsioni di OpenAI. Tutto questo non basta a far scendere i rendimenti dei treasuries americani ma aiuta a ridurre un po' quelli europei a partire dai titoli di Stato francesi e italiani. Lo spread Btp-Bund è così in flessione a 109 punti base. A Piazza Affari le ipotesi di nuove possibili mosse nel risiko da parte di Unicredit (+0,74%) spingono Banca Generali (+5,16%). Generali invece si muove in linea con il listino (+0,85%) al pari delle altre banche. Svettano invece nel paniere principale, quasi tutto in crescita, Fincantieri (+4,67%), Inwit (+3,42%) e Nexi (+2,93%) Segno negativo invece per Tim (-0,84%) e Stm (-0,82%). (ANSA).