(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Piazza Affari allunga il passo dopo 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,65% a 52.717 punti. Scende a 74 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3 punti al 3,8%, quello tedesco di 1,7 punti al 3,06% e quello francese di 2,2 punti al 2,83%. Gli acquisti si concentrano su Nexi (+4,04%), seguita da Amplifon (+2,28%), favorita da una ricerca di Barclays sul settore della salute in vista dei conti del secondo trimestre delle aziende. Bene anche Mediobanca (+1,79%), spinta dalla raccomandazione di acquisto di Deutsche Bank in vista della fusione con Mps (+1,2%). Positive anche Stellantis (+1,42%), Fineco (+1,33%), Intesa (+1,3%) e Buzzi (+1,2%). Proseguono le vendite su Leonardo, ormai al quarto calo consecutivo dopo il rialzo di lunedì scorso. Segno meno anche per Avio (-0,86%), Eni (-0,31%), penalizzata dal calo del greggio, e Campari (-0,29%). In campo bancario salgono Banco Bpm (+1,2%) e Unicredit (+1,05%), più cauta invece Bper (+0,36%). Tra i titoli a minor capitalizzazione acquisti su Somec (+4,98%) e Banca Ifis (+4,86%), deboli invece De Nora (-2,98%) e Pininfarina (-2,73%). (ANSA).