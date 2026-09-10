(ANSA) - MILANO, 10 SET - Piazza Affari mantiene le posizioni a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,45% a 52.104 punti. Risale a 84 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti al 2,83% e quello tedesco in crescita di 0,1 punti al 3,44%. Brillante Lottomatica (+4,83%) sull'onda lunga dell'integrazione con la spagnola Cirsa, che genererà, secondo il gruppo, fino a 300 milioni di margine operativo lordo aggiuntivo. Seguono Leonardo (+3,03%), Inwit (+2,17%), Ferrari (+1,86%) e Snam (+1,68%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Ubs, che ha alzato del 21% il prezzo obiettivo a 6,6 euro. Acquisti anche su Fincantieri (+1,65%), Italgas (+1,06%) ed Enel (+1,05%). Non va bene invece a Moncler (-2,64%), insieme al resto del comparto del lusso in Europa. In calo anche Bper (-1,06%), più cauta invece Banco Bpm (-0,25%), mentre si mantengono sopra la parità Mps (+0,5%), Mediobanca (+0,4%) e Intesa (+0,33%), i cui soci hanno approvato l'aumento di capitale per l'Opas su Siena. Invariata Unicredit, poco mossa Eni (+0,04%), in linea con le condizioni dell'Opas Poste (-0,7%) e Tim (-0,44%), nel penultimo giorno dell'operazione avviata lo scorso 20 luglio. Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Technoprobe (+6,65%) e Immsi (+5,34%) dopo i conti semestrali, frena invece Tisg (-7,3%) dopo il mancato giudizio sul bilancio da parte della società di revisione. (ANSA).