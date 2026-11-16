(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente senza variazioni di rilievo dopo l'avvio di Wall street, con gli indici che vanno dalla crescita dello 0,4% di Londra al calo dello 0,3% di Amsterdam. Con gli operatori che attendono i conti di Nvidia e l'Ipo di Anthropic, Piazza Affari oscilla sulla parità. Bene Leonardo e Avio che crescono del 2,6%, mentre tra le banche Intesa è la migliore e sale di un punto percentuale. Vendite su Stellantis e Technoprobe, che cedono rispettivamente il 2,2% e il 3,7%. Calmo lo spread tra Btp e Bund tedeschi sui 104 punti base, mentre l'euro è limato a quota 1,1 contro il dollaro. Nel settore energia prosegue lo scivolone del gas (-4,5% a sotto gli 87 euro al Megawattora), con il petrolio in calo di oltre un punto percentuale a quota 87,4 dollari al barile. (ANSA).