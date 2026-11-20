(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Appare pesante Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse mib in calo del 2,3% sotto quota 48.800 punti. Si assesta a 109 punti il differenziale tra Bpt e BIl rendimento annuo italiano cede 7,7 punti al 4,39%, quello tedesco 9,8 punti al 3,3% e quello francese 6,2 punti al 4,86%. Sotto pressione Stm (-9,13%), Technoprobe (-8,65%) e Prysmian (-5,92%), legate agli sviluppi dell'intelligenza artificiale e dei server per i data center. Pesa il lusso con Cucinelli (-4,05%), Moncler (-4%) e Ferragamo (-3,8%) insieme ai bancari Banco Bpm e Bper (-2,4% entrambe), Unicredit (-2,3%), Intesa (-2,2%), Mps (-1,9%) e Mediobanca (-1,65%). Sul comparto pesala possibile stetta della Bce sui requisiti obbligatori e l'incremento di 3 punti dell'Ires proposto dalla Lega come emendamento alla Manovra del governo. Il calo del greggio (Wti -1,33% a 82,1 dollari al barile) frena Eni (-1,45%) ma non Saipem (+0,2%), a due giorni dai conti dei 9 mesi. Tiene Snam (+0,64%) e accelera Italgas (+1,25%) dopo un report di Bareclays sul settore delle infrastrutture. (ANSA).