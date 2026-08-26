(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Allunga il passo Piazza Affari dopo oltre 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,25% a 52.859 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si assesta a 80,3 punti. Cala di 0,1 punti al 4% il rendimento annuo italiano e di 0,2 punti al 3,2% quello tedesco. Volumi record su A2a (+1,7%), pari a oltre 7 volte la media giornaliera delle ultime 3 settimane. Seguono Buzzi (+1,5%), Azimut (+1,43%), Cucinelli (+1,08%), Poste (+1,05%) e Moncler (+1%). Cede Eni (-1,6%), penalizzata insieme a Saipem (-0,7%) dal calo del greggio (Wti -3% a 79,89 dollari al barile) e del gas naturale (-3,2% a 64,46 euro al MWh). In ribasso anche Lottomatica (-1%), Leonardo (-0,9%), Ferrari (-0,77%), Snam (-0,65%) e Diasorin (-0,42%). Cauto rialzo per Stellantis (+0,45%), in ordine sparso invece le banche. Unicredit guadagna lo 0,78%, Banco Bpm lo 0,6%, Intesa (+0,3%) e Bper lo 0,15%), mentre cedono Mediobanca (-0,25%) ed Mps (-0,35%). Tra i titoli a minor capitalizzazione prosegue la corsa di Risanamento (+8,23%), seguita da Italian Exhibition Group (+6,12%) e Gabetti (+4,6%). Frenano Eph (-5,23%), Sit (-4,33%) e D'Amico (-3,1%). (ANSA).