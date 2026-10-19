(ANSA) - MILANO, 19 OTT - E' partita male la settimana a Piazza Affari che ha risentito delle vendite, viste anche altrove in Europa, concentrate in primo luogo sulle banche, le assicurazioni e le case automobilistiche. A guidare i ribassi a fine giornata è stato Banco Bpm (-3,7%), seguito da Stellantis (-3,24%) e Unipol (-3,19%) quest'ultima nel penultimo giorno di negoziazione dei diritti per l'aumento di capitale. Pesante anche Generali (-2,26%). Si sono mosse invece in controtendenza Buzzi (+1,37%), Technoprobe (+1,13%) e i petroliferi Eni e Saipem rispettivamente in crescita dello 0,69% e di un più timido 0,22 per cento. (ANSA).