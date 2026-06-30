(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Piazza Affari nei primi scambi conferma la lieve crescita dell'avvio, in linea con le altre Borse in Europa, dove Francoforte sale dello 0,8% dopo la partenza in marginale ribasso. In Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è quello di Avio che sale del 3,2% a 30 euro, seguito da Prysmian (+3%) e Stm, in aumento del 2,4%. Positiva dell'1,4% Unipol dopo che il 50,2% del capitale sociale ha assunto un impegno a sottoscrivere tutte le azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale che servirà a finanziare l'acquisto delle filiali di Mps da Intesa Sanpaolo, una volta conclusa l'opas di Ca' de Sass sulla banca toscana. Calme le banche, in calo dell'1,2% Diasorin e di due punti percentuali Amplifon. Senza variazioni rispetto all'apertura lo spread Btp Bund a 76 punti base, con l'euro in lieve calo a 1,14 contro il dollaro. Nel settore energia limato dello 0,4% il gas a 42,2 euro al Megawattora, mentre è in calo di mezzo punto il petrolio a 70 dollari al barile. (ANSA).