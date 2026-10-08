(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Seduta molto nervosa per i mercati azionari del Vecchio continente: dopo Milano (Ftse Mib -1,3%), la Borsa peggiore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un ribasso dell'1,2%. Deboli gli indici di Madrid (-1%), Parigi (-0,5%) e Londra (-0,2%), mentre la Borsa di Amsterdam è salita dello 0,3%. La speculazione si è invece allentata nel settore dei titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è sceso a 111 punti base contro i 115 dell'avvio, con un rendimento del prodotto del Tesoro al 4,6%. Nel settore energia il petrolio ha proseguito la sua corsa muovendosi dopo la chiusura delle Borse europee su un rialzo del 3% a 91 dollari al barile. Anche il prezzo del gas è in crescita: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il future sul metano con consegna a novembre segna un aumento dell'1,8% a 79,5 euro al Megawattora. In questo quadro in Piazza Affari, tra i titoli principali, deboli Stm (-3,7%), Tim (-3,6%) e Unicredit, scesa di tre punti percentuali. Nel settore finanziario giù anche Intesa (-2,9%), Mps (-2,8%) e Unipol, in ribasso del 2,6%. In scia al greggio bene Tenaris (+1,3%) e soprattutto Eni, salita del 2,6%. (ANSA).