(ANSA) - MILANO, 09 SET - Si conferma debole Piazza Affari nell'ultima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,75% a 51.790 punti, con gran parete del paniere in rosso a partire dal comparto della difesa. Leonardo lascia sul campo il 3,65%, Fincantieri il 3,34% e Avio il 2,95% dopo un report di Goldman Sachs sul settore. Cedono anche Poste (-2,58%), sull'onda lunga dell'incremento di 0,3 euro per l'opas su Tim (-1,87%), oggetto di prese di beneficio rispetto al balzo della vigilia. Il rialzo del greggio e del gas spinge Eni (+1,66%), mentre cedono Stellantis (-2,11%) e il settore del lusso, da Ferragamo (-3,8%) a Cucinelli (-2,17%) e Moncler (-1,72%). In ordine sparso i bancari Unicredit (-0,8%), Intesa (-0,75%), Bper (-0,56%), Mps (-0,2%), Banco Bpm (-0,05%) e Mediobanca (+0,2%). Sale a 84,2 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 8,,5 punti al 4,27%, quello tedesco di 6 punti al 3,42% e quello francese di 8,5 punti al 4,31%. (ANSA).