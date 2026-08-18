(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Piazza Affari si conferma debole a mezz'ora dall'avvio degli scambi Usa, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,41% a 53.365 punti. Si stabilizza a 80 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,4 punti al 4,06% e quello tedesco di 3,6 punti al 3,26%. Rispetto alla chiusura invariata della vigilia, si registrano prese di beneficio per Stm (-5,56%) e Prysmian (-2,9%), che avevano guadagnato altrettanto sulla scia dei nuovi investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data center. Pesanti anche Avio (-2,3%), Buzzi (-1,43%) e Fineco (-1,34%). Le parti si invertono rispetto alla seduta precedente anche sul fronte dei rialzi. Nexi (+1,6%) appare la migliore, seguita a ruota da Eni (+1,5%), spinta dal greggio Usa sopra gli 85 dollari al barile e Snam (+1,12%). Rimbalza Moncler (+0,76%) ma non Cucinelli (-0,32%), poco mossa invece Ferragamo (+0,27%). In ordine sparso Intesa (+0,54%), Mediobanca (+0,24%), Mps (+0,05%), Banco Bpm (-0,27%) e Unicredit (-0,76%). Tra i titoli a minor capitalizzazione salgono Gas Plus (+2,03%), Reply (+1,96%) e Rai Way (+1,92%), scivolano invece Eurotech (-7,3%) e Gabetti (-6,15%). (ANSA).