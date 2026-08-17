(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Piazza Affari chiude praticamente invariata la prima seduta dopo il Ferragosto. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,01% a 53.586 punti, dopo aver superato a fine mattinata i 53.800 punti. In lieve ripresa gli scambi, per 2,6 miliardi di euro di controvalore. Le attese su nuovi investimenti globali nell'intelligenza artificiale hanno spinto Stm (+5,03%) e Prysmian (+2,42%), che vedono nell'intelligenza artificiale e nei data center il proprio motore di crescita. Brillante anche Fineco (+2,08%), seguita a distanza da Ferrari (+1,36%) che ha sbancato alla 'Monterey Car Week' organizzata da Sotheby's, dove il primo esemplare della nuova Luce, con telaio numero 0, è stato battuto per 40 milioni di dollari. Debole invece Stellantis (-4,11%), in coda all'intero settore automobilistico in Europa. Pesanti Nexi (-4,25%), Moncler (-3,84%), Ferragamo (-2,29%) e Cucinelli (-1,82%), insieme ai rivali europei. Penalizzate dalle vendite anche Campari (-2,52%), Inwit (-2,07%), Snam (-1,32%), Lottomatica (-1,31%) e Buzzi (-1,27%). In ordine sparso le banche, alle prese con le operazioni di consolidamento, da Banco Bpm (-0,82%) e Unicredit (-0,67%), a Intesa (-0,46%), Mps (+0,03%), Mediobanca (+0,28%) e Bper (+0,64%). Poco mossa Eni (+0,34%) così come il greggio (Wti -0,01% a 82,39 dollari al barile). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Eurotech (+6,64%), prese di beneficio su Gabetti (-5,79%), brillante alla vigilia di Ferragosto. (ANSA).