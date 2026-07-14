(ANSA) - MILANO, 14 LUG - La Borsa di Milano chiude in lieve rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,1% a 52.862 punti. In testa Prysmian (+3,37%) insieme a Fincantieri (+2,66%) e Avio (+2,04%). Bene poi A2a (+1,81%), Italgas (+1,42%) e Stellantis (+1,4%). Vendite su Inwit (-3,79%) all'indomani del rigetto del Tribunale di Milano del ricorso cautelare confermando la legittimità del recesso dal Master service agreement (Msa) da parte di Tim. In calo poi Cucinelli (-1,63%), Campari (-1,6%) , Ferrari (-1,05%) e Bper (-1,03%). (ANSA).