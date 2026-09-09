(ANSA) - MILANO, 09 SET - Piazza Affari chiude in calo sui livelli segnati in apertura, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,58% a 51.875 punti. Brillanti gli scambi a oltre 3,55 miliardi di euro di controvalore, il dato più alto dallo scorso 3 settembre. In rialzo a 85 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 11 punti al 4,29%, sui massimi dal novembre del 2023, e quello tedesco che sale 7,6 punti al 3,44% segna un nuovo record. Sotto pressione Leonardo, che lascia sul campo il 4% insieme a Fincantieri (-3,61%), e Avio (-2,44%), dopo un report di Goldman Sachs che esprime dubbi sulla futura domanda di armamenti. Cedono anche Poste (-2,77%), sull'onda lunga dell'incremento di 0,3 euro per l'opas su Tim (-2,17%), oggetto di prese di beneficio rispetto al balzo segnato nella vigilia. Il rialzo del greggio e del gas spinge Eni (+1,91%), mentre cedono Stellantis (-2,23%) e il settore del lusso, da Ferragamo (-3,37%) a Cucinelli (-2,09%) e Moncler (-1,74%). Fiacche le banche. Intesa cede lo 0,46%, alla vigilia dell'assemblea sull'aumento a servizio dell'opas su Mps (-0,17%), Bper lascia sul campo lo 0,37%, Unicredit lo 0,25%, Banco Bpm e Mediobanca chiudono invece invariate. Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di DoValue (+6,74%) ed Rcs (+6,49%), debole invece Gpi (-2,2%). (ANSA).