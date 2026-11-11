(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Seduta positiva a Piazza Affari in linea con le altre Borse europee, che hanno riacquistato forza sulla scia del miglioramento di Wall Street dove gli acquisti hanno sostenuto il Nasdaq e non solo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,37% a 51.946 punti, a ridosso di soglia 52.000, grazie alla corsa di Technoprobe (+7,73%) e Stm (+5,16%) in una buona giornata per i tecnologici grazie ai conti di Coreweave e alla domanda per l'ipo di Anthropic. In deciso rialzo anche Prysmian (+4,29%) . Male invece Fincantieri (-3,55%), A2a (-3,07%) e Stellantis (-2,95%). I risultati peggiori delle attese hanno fatto poi sprofondare Bff (-22,27%) fra i timori che alla banca, di cui Cerberus sta trattando l'acquisto, serva una aumento di capitale. (ANSA).