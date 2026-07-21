(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La Borsa di Milano archivia la seduta in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,81% a 52.285 punti. La maglia rosa è di Stm (+4,34) in scia all'andamento del settore. A seguire Prysmian (+4,32%). Buon passo poi di Leonardo (+1,5%) e dei bancari. Tra questi in luce Fineco (+1,96%), Unicredit (+1,87%) e Banco Bpm (+1,35%). Sul versante opposto del listino frenano Diasorin (-3,96%), Inwit (-2,58%), Amplifon (-2,27%), Moncler (-1,72%), quest'ultima alla vigilia della trimestrale. (ANSA).