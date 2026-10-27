(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Piazza Affari è in leggero ribasso al pari degli altri listini europei mentre i future su Wall Street si muovono intorno alla parità. Le vendite colpiscono Mediobanca (-1,49%) e in misura minore Mps (-0,86%) in attesa dell'assembla a Siena il cui esito è dato per scontato. Male poi Stellantis (-1,31%) e Campari (-0,98%) . Acquisti invece su Stm (+1,15%), anche se l'effetto dell'ipo di Anthropic sui tecnologici è in parte già evaporato, e su Technoprobe (+1%). Bene poi Amplifon (+0,62%), 'buy' per Rothschild che ha assegnato alla società un target price di 21 euro. Fuori dal paniere principale pesante Ferretti (-3,77%) dopo i conti e il taglio della guidance. (ANSA).