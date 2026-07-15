(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Si conferma in calo Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,44% a 52.630 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi poco sotto i 79 punti. Sale di 3,5 punti il rendimento annuo italiano al 3,92%, di 1,8 punti quello tedesco al 3,13% e di 2,9 punti quello francese al 3,92%. Le vendite colpiscono Inwit (-2,35%), al secondo calo consecutivo dopo il balzo di lunedì. Il titolo sconta il rigetto da parte del tribunale di Milano del ricorso contro il recesso di Tim dall'accordo di servizio. Deboli anche Leonardo (-2,23%), Avio (-1,4%) e Lottomatica (-1,57%), dopo uno studio di JpMorgan sul settore delle scommesse in Europa. Segno meno per Generali (-1,53%), in ordine sparso invece le banche. Unicredit cede lo 0,77%, Banco Bpm lo 0,55%, Intesa lo 0,16%, è poco mossa Mps (+0,2%), fa meglio invece Mediobanca (+0,62%) Balzo di Nexi (+2,57%), su ipotesi di un'offerta di Stripe e Advent per rilevare PayPal valorizzandola 53 miliardi di dollari (46,43 miliardi di euro). Brilla anche Stellantis (+2,24%), sull'onda lunga delle consegne del secondo trimestre e delle indicazioni emerse nella vigilia nel tavolo al ministero delle Imprese. Positive Ferragamo (+1,3%) e Cucinelli (+1,15%) sulla scia dei conti trimestrali di Richemont, poco mossa invece Moncler (+0,16%). (ANSA).