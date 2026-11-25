(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Cambia rotta Piazza Affari dopo una breve incursione in territorio positivo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,15% sotto quota 48 mila punti frenato da Banca Generali (-2,54%), Banco Bpm (-1,5%), Unipol (-1,33%) e Prysmian (-1,13%), esposta sul settore dell'intelligenza artificiale e dei sistemi per i server. Riducono il calo Stm (-0,86%) e Technoprobe (-0,06%), dopo lo scivolone segnato in apertura a seguito delle vendite sul comparto tecnologico a livello mondiale, mentre ampliano il calo Unicredit (-1,37%), Intesa e Bper (-0,7% entrambe), Mps (-0,58%) e Mediobanca (-0,43%). Sul fronte opposto accelera Stellantis (+5,33%), seguita da Buzzi (+3,13%), Ferrari (+2,93%), Moncler (+2,72%), Campari (+1,84%), Amplifon (+1,78%) e Cucinelli (+1,35%). Acquisti su Leonardo (+1,3%) e Pirelli (+1,11%), fiacca Eni (-0,27%). Sale a 110,9 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 4,33% e quello tedesco di 3,7 punti al 3,22%. (ANSA).