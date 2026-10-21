(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Allunga il passo Piazza Affari al traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,6% a 49.360 punti, mentre si assesta a 115,7 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,8 punti al 4,58% e quello tedesco di 2,6 punti al 3,42%. Sale invece di 6,2 punti quello francese, che sfiora il 5% per la prima volta dal 2002. Sugli scudi Technoprobe (+3,23%), seguita da Tim (+2,45%), che nella vigilia ha annunciato che il confronto sulla cessione di Sparkle al Mef e a Retelit "prosegue in modo costruttivo". Corre Prysmian (+1,75%), spinta dalle valutazioni degli analisti di Bloomberg, che si aspettano "solidi risultati" per il 3/0 trimestre in arrivo il prossimo 29 ottobre. In luce anche Poste (+1,87%) ed Stm (+1,6%), spinta come i rivali europei e asiatici dai conti di Space X e di Super Micro Computer. Il rialzo del greggio (Wti +1,45% a 99,25 dollari al barile) favorisce invece Eni (+1,15%), mentre azzera quasi il rialzo Saipem (+0,25%) Cedono sul fronte opposto Amplifon (-0,9%), Inwit (-0,55%) e Nexi (-0,4%). Poco mosse Enel (-0,25%) e Ferrari (-0,2%), gira in positivo invece Stellantis (+0,15%). In ordine sparso i bancari Mediobanca (+0,7%), Intesa (+0,65%), Bper e Unicredit (+0,5% entrambi), Mps (+0,45%) e Banco Bpm (+0,2%), che gira al rialzo. Tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Dovalue (+5,35%) e Basicnet (+5,25%), scivolano invece Bf (-7,55%) e Ferragamo (-7%), all'indomani dei 9 mesi. (ANSA).