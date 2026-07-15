(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Amplia il calo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,61% a 52.538 punti. A frenare il listino sono Leonardo (--2l,23%), Lottomatica (-2,1%), Avio (-1,94%), Prysmian (-1,52%) e Fincantieri (-1,29%). Brillante Cucinelli (+1,98%), che guida i pochi rialzi seguita da Nexi (+1,11%), Stellantis (+0,48%), Tenaris (+0,37%), Mediobanca (+0,35%) e Bper (+0,16%). Piatta Mps (+0,07%), deboli invece Unicredit (-0,67%), Banco Bpm (-0,57%) e Intesa -0,15%). Tiene Eni (+0,16%) grazie al rialzo del greggio (Wti +1,21% a 80,32 dollari al barile). Sale a 78,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,3 punti al 3,92%, quello tedesco di 3 punti al 3,14% e quello francese di 3,8 punti al 3,93%. (ANSA).