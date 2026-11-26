(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Piazza Affari accelera nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita del 2,6% a 48.476 punti e l'intero paniere in territorio positivo. Balzano in particolare Stellantis (+7,93%), sulla scia di uno studio di JpMorgan sul settore delle quattro ruote, e Prysmian (+6,92%) all'indomani del via libera della Grecia all'elettrodotto sottomarino tra la terraferma e il Dodecanneso. Il titolo beneficia insieme a Stm (+5,37%) e Technoprobe (+5,01%) della ritrovata fiducia degli investitori sull'intelligenza artificale, all'indomani del progresso segnato dai titoli tecnologici al Nasdaq di New York. Brillanti anche Saipem (+4,5%) sull'onda lunga delle nuove commesse per Saudi Aramco, Fincantieri (+4,14%) e Leonardo (+3,78%). Balzo di Unipol (+4,07%), Banco Bpm (+3,84%), Nexi (+3,39%), Buzzi (+3,33%), Amplifon (+3,13%), Tenaris (+3,12%), Mediobanca (+3%), Montepaschi (+2,9%) e Intesa (+2,78%). Più cauta Unicredit (+1,4%), che ha chiesto a Commerzbank di convocare l'assemblea straordinaria per rimodellare il consiglio di sorveglianza, alla cui presidenza è designato lo stesso amministratore delegato di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel. Sale Eni (+1,9%) con il rialzo del greggio, scende a 1907,4 punti lo spread tra Btp e Biund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italoiano in calo di 0,6 punti al 4,34% e quello tedesco in crescita di 3,8 punti al 3,26%. (ANSA).