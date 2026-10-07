(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Piazza Affari arriva a metà seduta sui minimi della giornata, maglia nera in un'Europa che risente delle vendite sul comparto obbligazionario, specialmente dei titoli di Stato considerati 'periferici', anche alla luce dell'instabilità politica in Spagna e dei timori sulla tenuta dei conti pubblici francesi. Il rendimento del Btp vola di 14 punti base al 4,67% mentre lo spread con il Bund si allarga di 11 punti a quota 116. Il Ftse Mib cede il 2,1% appesantito dalle vendite sui titoli tecnologici o legati al boom dell'AI e sulle banche. Vanno male Technoprobe (-5,5%), Stm (-4%), Prysmian (-3,8%), Bper (-3,6%), Unicredit (-3,6%), Intesa (-3,1%), Banco Bpm (-2,8%) e Mps (-2,8%) mentre si muove in controtendenza Inwit (+3,2%), tengono Stellantis (+0,9%), con le indiscrezioni sulle restrizioni Ue all'import di auto ibride cinesi, e i titoli petroliferi Saipem (+0,9%) ed Eni (+0,7%), in scia all'andamento del petrolio. (ANSA).