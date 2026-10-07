(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Piazza Affari aumenta le perdite a metà seduta mentre riprende il sell-off sui titoli di Stato, con quelli sulla 'periferia' dell'Eurozona - Francia, Italia e Grecia - sotto pressione. Milano cede l'1,8%, davanti a Francoforte (-1,2%), Parigi (-0,9%) e Londra (-0,5%). Lo spread tra Btp e Bund si allarga di 11 punti, a quota 116, con il rendimento dei bond italiani che balza di 13 punti al 4,66%. A spingere i rendimenti contribuisce il rialzo del petrolio, con il Brent che avanza dell'1,3% a 101,9 dollari e il Wti che sale dello 0,6% a 90 dollari, in scia all'intensificarsi di attacchi iraniani a petroliere nello Stretto di Hormuz. (ANSA).