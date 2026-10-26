(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Le Borse europee accelerano dopo l'avvio in rialzo di Wall Street. I mercati ritrovano un clima positivo con il petrolio in calo ed in vista delle trimestrali del settore tecnologico. In settimana l'attenzione si concentra sulle decisioni delle banche centrali mentre si teme un aumento dell'inflazione. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Maglia rosa per Milano (+1,3%). In aumento Francoforte (+1,2%), Parigi (+1,1%), Londra (+0,7%) e Madrid (+0,2%). Cresce il settore tecnologico (+1,5%). Bene anche le utility (+0,5%), con il prezzo del gas che registra un rialzo del 2,2% a 95,90 euro al megawattora. Giù l'nergia (-1,2%), in linea con il petrolio. Il Wti cede il 2,2% a 100,93 dollari il barile e il Brent scende a 114,94 dollari (-1,5%). I rendimenti dei titoli di Stato sono in deciso calo. Lo spread tra Btp e Bund cala a 113 punti, con il tasso del decennale italiano in flessione di nove punti base al 4,47%. Forte calo anche per l'Oat francese che cede tredici punti base al 4,88%. Sul mercato dei cambi l'euro scende a 1,1180 sul dollaro. A Piazza Affari vola Technoprobe (+7,1%). Corrono anche Avio (+5,2%) e Prysmian (+4,6%). Scivolano Eni (-2,8%) e Tim (-2%), fiacca Campari (-0,1%). (ANSA).