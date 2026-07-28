(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Le Borse europee recuperano terreno nel finale e si apprestano a finire la seduta in territorio positivo, con Londra che avanza dello 0,8%, Parigi dello 0,6% e Francoforte dello 0,2%. Non ce la fa invece Milano (-0,8%), appesantita, oltre che dalle vendite sui tecnologici e sui petroliferi, da quelle sui titoli bancari, oggi in giornata no. Sul listino milanese affondano Saipem (-9%), Prysmian (-5,9%), Stm (-4,3%) e Italgas (-4%), il cui management è impegnato a presentare ad Atene i piani della controllata greca Enaon. Vendute anche le banche con in testa Banco Bpm (-2,2%) e Mps (-1,9%), dopo che ieri è emerso che serviranno ancora alcune settimane per mettere a punto un eventuale piano alternativo all'opas di Intesa, a causa della sua complessità tecnica. A Wall Street regge l'S&P 500 (+0,03%) mentre scivola il Nasdaq (-0,8%), che sconta le vendite sul comparti dei semiconduttori e dell'AI, avvicinandosi a una fase di correzione per effetto della rotazione in corso sui tecnologici. (ANSA).