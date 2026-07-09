(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo con l'attenzione degli investitori focalizzata sugli sviluppi in Iran, dove si spera che un allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Teheran. Milano sale dello 0,8%, Francoforte e Parigi dello 0,6% mentre Londra cede lo 0,2%. Positivi anche i future a Wall Street, con quelli sul Nasdaq che avanzano dello 0,6% e quelli sull'S&P 500 dello 0,3%. Dopo il secondo giorno di attacchi Usa e con lo Stretto di Hormuz quasi paralizzato, il petrolio è poco mosso, con il Wti che cede lo 0,2% a 73,38 dollari al barile e il Brent che perde lo 0,3% a 77,8 dollari, sotto i massimi segnati ieri. In lieve flessione anche il gas, con i future Ttf che perdono lo 0,5% a 48,79 euro al megawattora. Recuperano terreno i bond e l'oro, penalizzati ieri dai timori di una stretta sui tassi per effetto dell'inflazione provocata dallo shock energetico: i rendimenti dei Btp scendono di quasi 5 punti base, al 3,86%, e lo spread con la Germania risulta in calo a 79 punti base, mentre il lingotto avanza dell'1,3% a 4.107 dollari l'oncia. A Piazza Affari si mette in luce Stm (+4,1%), in scia alla forte domanda di titoli del produttore sudcoreano di chip Sk Hynix negli Usa, pari a sette volte l'offerta. Bene anche Prysmian (+2,1%), Cucinelli (+1,7%) e le banche con Mediobanca (+1,7%), Unicredit (+1,6%), Intesa (+1,5%) e Mps (+1,5%), il cui ad Luigi Lovaglio, secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, avrebbe discusso con quello delle Generali, Philippe Donnet, un possibile intervento del Leone a difesa di Siena anche se l'ipotesi sarebbe congelata a causa dell'assorbimento di capitale che un tale intervento comporterebbe per Trieste. (ANSA).