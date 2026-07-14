(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Le Borse europee proseguono in calo nonostante negli Usa sia rallentata l'inflazioni. La lente dei mercati resta sempre sulle tensioni relative allo stretto di Hormuz. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede poco meno di un quarto di punto percentuale con le vendite che si concentrano sui titoli legati ai beni di consumo e sui farmaceutici. Tra le singole Piazze, Milano cede lo 0,23%, Parigi lo 0,4%, Francoforte lo 0,47%, Madrid lo 0,5% e Londra lo 0,08%. Il petrolio viaggia sempre in deciso rialzo con il wti sopra gli 80 dollari (+3,16%) e il brent ad un passo dagli 87 dollari al barile (+4,3%). Il prezzo del gas sale del 4,5% a 53,6 euro al megawattora. Lo spread tra Btp e Bund è sui 78 punti base con il rendimento del decennale italiano che sfiora il 3,9%. I Treasury scendono di 5 punti base al 4,57%. (ANSA).