(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse europee confermano i rialzi a metà metà seduta, in scia con la chiusura positiva dei listini asiatici. Sui mercati torna il clima positiva sugli investimenti per l'intelligenza artificiale, dopo i timori delle precedenti sedute con le vicende legate a Nvidia. In aumento anche il petrolio e il gas mentre sono poco mossi i titoli di Stato. Sul mercato dei cambi l'euro si attesta a 1,0969 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna l'1,6%. Maglia rosa per Milano (+2,1%). Bene anche Francoforte e Madrid (+1,8%), Parigi (+1,7%) e Londra (+1,6%). I principali listini sono sostenuti dal rimbalzo del comparto tecnologico (+2,8%). In aumento le banche (+2,4%), nel giorno dell'ultimo via libera a Unicredit (+1,9%) per l'operazione su Commerzbank (-3%), la richiesta di assemblea e la lista per il rinnovo del consiglio di sorveglianza. In crescita anche i settori delle auto (+2,6%) e quello del lusso (+2%). Positiva l'energia (+1,1%), in linea con il greggio. Il Wti sale dell'1% a 84,59 dollari al barile e il brent a 95,17 dollari (+0,6%). Bene le utility (+0,7%), con il gas ancora in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 89,24 euro al megawattora (+2,2%). A Piazza Affari seduta brillante per Prysmian (+5,6%) e Stellantis (+5,5%). Sale anche Stm (+4,8%) e Technoprobe (+3,7%). Tra le banche mostrano i muscoli Banco Bpm (+3,3%), Bper (+2,6%), Mps (+2,5%) e Intesa (+2,1%). Seduta fiacca per Moncler (-0,1%). (ANSA).