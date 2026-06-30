(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo a metà seduta e dopo l'avvio di Wall Street. Sotto i riflettori ancora il Medio Oriente e le mosse degli Stati Uniti per porre fine in Iran. Sotto i riflettori anche i segnali di raffreddamento dell'inflazione, in particolare in Italia, Francia e Germania. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre i prezzi di petrolio e gas sono in aumento. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,8%. In aumento Londra (+0,6%), Francoforte (+1%), Madrid (+0,2%), Milano (+0,8%), poco mossa Parigi (+0,06%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+2,6%), mentre torna il clima positivo sugli investimenti per l'intelligenza artificiale. Bene anche il settore finanziario con le banche (+0,8%) e le assicurazioni (+0,6%). Positive le utility (+0,1%), con il prezzo del gas che guadagna il 2,4% a 43,67 euro al megawattora. Poco mossa l'energia (-0,01%), con il petrolio che sale moderatamente. Il Wti guadagna lo 0,2% a 70,89 dollari al barile. Il Brent guadagna lo 0,2% a 73,28 dollari al barile. A Piazza Affari vola Avio (+6,4%). Corrono anche Nexi (+3,2%) e Saipem (+3,1%). In luce Unipol (+2,7%) e Stm (+2,5%). Tra le banche acquisti su Bper (+1,9%), Unicredit (+1,5%), Mediobanca (+1,4%), Mps e Intesa (+1,1%). In fondo al listino Diasorin (-2,4%) e Moncler (-2%). Giù anche Cucinelli (-1,8%) e Italgas (-1,5%). Tra le società a minor capitalizzazione tonica Trevi (+4%), con l'ops di Icop. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 77 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,63 per cento. (ANSA).