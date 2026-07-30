(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Le Borse europee navigano a vista con gli indici volatili ma in generale miglioramento con i future sugli Stati Uniti positivo. Resta la lente sulle tensioni in Medioriente con riacutizzarsi del conflitto tra Usa e Iran a cui si è aggiunta l'Arabia Saudita. Milano viaggia a +0,14% con Stellantis sempre maglia nera (-4,3%) in scia ai conti e Campari (+2,91%), sull'altro versante, la migliore. Da registrae il cambio di passo di Prysmian passato in rialzo dell'1,83%, seguita da Stm (+1,72%). Tra le altre Piazze Francoforte cede lo 0,17%. Si conferma positiva Parigi (+0,76%), così come Madrid (+1%) che è la maglia rosa con l'economia spagnola che accelera nel secondo trimestre del 2026. Londra registra un +0,19 per cento. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 segna un quarto di punto percentuale di rialzo con industriali e finanziari in prima fila. Sempre sotto vendita i farmaceutici. Fiacca l'energia con il petrolio che lima ed è poco mosso. il wti segna un +0,13% a 84,6 dollari e il brent un +0,47% a 91,17 dollari al barile. Forte calo del gas con ii prezzi che cedono il 3,2% a 58,5 euro al megawattora. In discesa anche i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano sotto il 4%. Lo spread tra Il Btp e Bund cala a 82 punti base. E migliora anche l'euro sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1471 sul biglietto verde. (ANSA).