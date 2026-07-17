(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Avvio in rosso per le Borse europee che seguono le chiusure di Wall Street e dei listini asiatici. Ad incidere sono le vendite sui tecnologici (ed in particolare sulle società legate ai chip) e le tensioni sempre più crescenti tra Usa e Iran. Francoforte lascia sul terreno lo 0,64% con il Dax a quota 24.755 punti. Parigi perde lo 0,61% con il Cac 40 a 8.326 punti. Londra cede lo 0,12% con il Ftse 100 a 10.559 punti. (ANSA).