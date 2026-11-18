(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Borse europee deboli nel finale con Wall Street (Dow Jones -1,1%) mentre tiene il Nasdaq (+0,15%). Parigi cede lo 0,9%, Francoforte l'1,2%, Milano e Madrid l'1,3% e Londra l'1,35% frenate dalle banche, su cui pesa l'inasprimento dei requisiti partimoniali obbligatori allo studio della Bce, a cui si aggiunge, in Piazza Affari, l'effetto dell'emendamento in Manovra presentato dalla Lega per aumentare di 3 punti l'imposta sul reddito (Ires) degli istituti di credito. Commerzbank cede il 3,8%, Bper il 3,58%, Unicredit il 2,54%, SocGen il 2,45%, Mps il 2,15% e Intesa il 2,1%. Fanno eccezione Banco Bpm, invariata, e Lloyds (+0,33%). Il calo del greggio (Wti -2,23% a 84,09 dollari al bariole) e del gas (-5,23% a 80,94 euro al MWh) frenano i petroliferi Repsol (-5,7%), Bp (-3,4%), TotalEnergies (+2,35%), Eni (2,2%) e Shell (-2%). Positivo il comparto dei semiconduttori, da Technoprobe (+2,5%) ad Asm (+2,5%), Soitec (+2,4%) ed Stm (+1,85%). Bene anche Prysmian (+1,5%), anch'essa esposta sul settore dei server per i data center. (ANSA).