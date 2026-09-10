(ANSA) - MILANO, 10 SET - Le Borse europee frenano dopo l'atteso aumento dei tassi da parte della Bce. Milano e Madrid si portano sulla parità, Parigi (-0,14%) gira in negativo, mentre Francoforte (-0,2%) e Londra (-0,52%) ampliano il calo. Contrastati i future Usa in vista dei dati sul mercato del lavoro, delle vendite di case esistenti e sulle scorte di gas e di greggio. Sale a 85,2 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,1 punti al 4,31%, quello tedesco di 1,8 punti al 3,46% e quello francese di 2,2 punti al 4,36%. (ANSA).