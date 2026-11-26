(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Corrono le principali Borse europee nel finale, mentre i listini Usa sono chiusi per il Giorno del Ringraziamento. A mettere le ali ai piedi ai listini la ritrovata fiducia degli investitori sull'intelligenza articiale, che li spinge a vendere i titoli di stato per riacquistare le azioni cedute i giorni scorsi. Milano (+2,7%) è la migliore, davanti a Madrid (+2,6%), Francoforte (+2,2%), Londra (+2%) e Parigi (+1,9%). In rialzo il greggio (Wti +1,57% a 85 dollari al barile), il gas (+0,21% a 87,49 euro al MWh) e l'oro (+0,41% a 3.570,73 dollari l'oncia). Debole il dollaro a quasi 1,1 sull'euro e 1,32 sulla sterlina, mentre risalgono i rendimenti dei titoli di stato. Scende a 107,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,7 punti al 4,34%, quello tedesco in rialzo di 3,8 punti al 3,26% e quello francese di 1,1 punti al 4,75%. Sugli scudi Prysmian (+7,07%) all'indomani del via libera della Grecia al collegamento sottomarino tra le isole del Dodecanneso e la terraferma, per un valore complessivo fino a 910 milioni di euro. Il gruppo aveva sofferto nelle scorse giornate l'esposizione sul settore dell'intelligenza artificiale, così come i produttori di microprocessori Soitec (+7%), Nordic (+6,15%), Stm (+5,5%), e Technoprobe (+4,9%). Balzo di Stellantis (+8,57%), Renault (+5,22%) e Bmw (+3,4%), sulla scia di uno studio di JpMorgan sul settore. Alla riscossa anche i bancari Banco Bpm (+3,92%), Bper (+3,6%), NatWest (+3,55%), Mps (+3,21%), Mediobanca (+3,2%) e Intesa (+3%). Più cauta Unicredit (+1,6%), che ha chiesto a Commerzbank (-2,31%) di convocare l'assemblea straordinaria per rimodellare il consiglio di sorveglianza. (ANSA).