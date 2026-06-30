(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee chiudono in rialzo mentre si registra un raffreddamento dell'inflazione. Sotto i riflettori ci sono ora le prossime mosse delle banche centrali sui tassi d'interesse. A spingere i listini c'è il comparto tecnologico, mentre torna l'ottimismo per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. I mercati guardano con grande attenzione al Medio Oriente con le mosse di Usa e Iran e gli sviluppi riguardanti lo stretto di Hormuz. Seduta positiva per Francoforte (+1,5%), Parigi (+0,44%) e Londra (+0,12%). (ANSA).