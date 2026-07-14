(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Le Borse europee cercano la strada del recupero con Wall Street in rialzo dopo che l'inflazione negli Usa è rallentata più delle previsioni. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, si muove sopra la parità con metallurgia, chimica ed energia in evidenza. Sempre sotto vendita i farmaceutici. Milano è sopra la parità a +0,2% con Fincantieri in testa (+3%) insieme a Prysmian (+2,29%). A seguire Eni (+1,51%), Italgas (+1,37%), A2a (+1,34%). Sotto pressione invece Inwit (-2,35%) dopo che il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso cautelare confermando la legittimità del recesso dal Master service agreement (Msa) da parte di Tim (-0,29%). Tra le altre Piazze, Parigi registra un -0,07%, Francoforte -0,18%, Madrid +0,01%, Londra +0,35%. La lente è poi sempre sulle tensioni nello Stretto di Hormuz con il petrolio in rialzo. I Wti segna un +2,3% poco sotto gli 80 dollari mentre il Brent sale del 2,7% a 85,5 dollari al barile. Il prezzo del gas sale di oltre il 5% a 53,88 euro al megawattora. Per quanto riguarda i cambi, l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1443 sul biglietto verde. (ANSA).