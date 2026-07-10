(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente piatti dopo l'avvio incerto di Wall street: le Borse di Parigi, Francoforte e Amsterdam oscillano sulla parità, con Londra in rialzo dello 0,2%. Meglio fanno i listini di Madrid, che sale di mezzo punto percentuale, e Milano, che cresce dello 0,7%. Spread tra Btp e Bund calmo a 74,5 punti base, con l'euro piatto a quota 1,142 contro il dollaro. Nel settore energia petrolio in leggero calo sotto i 72 dollari al barile, mentre il gas scende del 3% a 48,5 euro al Megawattora. In questo contesto in Piazza Affari prosegue la corsa di Nexi che sale del 7% a 3,97 euro, seguita da Amplifon e Stellantis in aumento oltre i due punti percentuali. Qualche acquisto nel settore del credito (Mediobanca e Intesa +1,5%), deboli invece Eni (-1,2%), Diasorin (-1,5%) e Leonardo, che cede oltre due punti percentuali sotto i 51 euro. (ANSA).