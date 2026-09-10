(ANSA) - MILANO, 10 SET - Borse europee caute in attesa dell'imminente decisione della Bce sui tassi, con un rialzo previsto di 25 punti base. Una mossa per contrastare l'inflazione spinta della corsa del greggio (Wti +1,25% a 97,24 dollari al barile e Brent +0,82% a 102,02 dollari al barile) e del gas naturale (+2,1% a 80,91 euro al MWh), che ha infranto la soglia degli 81 euro, sui massimi dalla fine di dicembre del 2022. Madrid e Milano guadagnano lo 0,15% e Parigi lo 0,05%, mentre Francoforte cede lo 0,05% e Londra lo 0,45%. Contrastati i future Usa in vista dei dati sul mercato del lavoro, delle vendite di case esistenti e sulle scorte di gas e di greggio. Resiste l'oro (+0,06% a 4.381,4 dollari l'oncia) e si stabilizza il dollaro a 1,16 sull'euro e a 1,35 sulla sterlina. Si assesta a 84 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,4 punti al 4,29%, quello tedesco in crescita di 0,7 punti al 3,45% e quello francese di 0,4 punti al 4,34%. Gli acquisti premiano i petroliferi Bp (+1,1%) e Shell (+0,7%), più caute TotalEnergies (+0,27%) ed Eni (+0,2%), che gira al rialzo. Corre Ferrari (+2,1%) seguita da Porsche (+0,95%), Renault (+0,5%) e Stellantis (+0,3%). Soffre il lusso con Adidas (-3,5%), Moncler (-2,25%) e Puma (-1,4%). Deboli i produttori di semiconduttori, brillante la difesa con Leonardo (+3,15), Kongsberg +2,75% e Fincantieri l'1,65%. (ANSA).