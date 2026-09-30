(ANSA) - MILANO, 30 SET - Le Borse europee aprono in moderato rialzo, in scia con l'andamento dei listini asiatici. L'attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione. Un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi d'interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra (+0,41%) e Francoforte (+0,36%), poco mossa Parigi (-0,02%). (ANSA).