(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Borse europee fiacche in avvio di seduta mentre si temono gli effetti del caso Nvidia sul settore dell'intelligenza artificiale. I mercati si muovono incerti con gli investitori a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare della Fed. Pesano anche le tensioni geopolitiche, con il conflitto in Medio Oriente tra Usa e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Apertura negativa per Francoforte (-0,28%), Parigi (-0,21%) e Londra (-0,2%). (ANSA).