(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Accelerano nel finale le principali borse europee insieme agli indici Usa, entrambi in territorio positivo dopo un avvio incerto. Madrid guadagna l'1,55%, Milano l'1,1%, Francoforte l'1%, Parigi lo 0,9%, mentre Londra riduce il calo allo 0,1%.Sale dello 0,2% il Dow Jones, mentre il Nasdaq segna un +0,62%. Prosegue la corsa dei produttori di semiconduttori, con Soitec ed Stm in rialzo di oltre il 7% a seguito della raccolta record di Sk Hynix per la quotazione a New York. In luce i bancari SocGen (+3,1%) e Unicredit (+2,54%), sull'onda lunga dei risultati dell'Ops su Commerzbank (+1,6%). Acquisti anche su Mediobanca (+1,95%), Mps (+1,88%), Intesa (+1,74%), Banco Bpm (+1,2%) e Bper (+1,05%). In calo Eni (-1,35%) e Saipem (-3,3%) con il greggio debole (Wti -1,44% a 72,4 dollari al barile), mentre sale il gas (+2,7% a 50,34 euro al MWh) che si conferma sopra ai 50 euro che non toccava dallo scorso aprile. Si stabilizza 75,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 7 punti al 3,84%, quello tedesco di 3,8 punti al 3,08% e quello francese di 6,9 punti al 3,85%. (ANSA).