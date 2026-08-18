(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Si muovono a due velocità le principali borse europee con i listini Usa in rosso (Dow Jones -0,11% e Nasdaq -1,25%). Nelle sale operative prevale il pessimismo per il debito Usa record, che si riversa sui rendimenti dei titoli di stato. Francoforte cede lo 0,7%, Parigi lo 0,65% e Milano lo 0,6%. Migliora Londra (+0,45%), rallenta invece Madrid (+0,15%). Si allarga a 81,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,1 punti al 4,07%, quello tedesco di 4,2 punti al 3,26% e quello francese di 4,8 punti al 4,11%. Riduce il rialzo il greggio (Wti +0,65% a 85,05 dollari al barile), mentre accelera il gas (+1,42% a 62,64 euro al MWh) e si conferma in calo l'oro (-0,05% a 4.395,5 dollari l'oncia). Stabile il dollaro a 1,16 sull'euro e 1,35 sulla sterlina. Soffre il comparto dei semiconduttori dopo diverse sedute in rialzo. Soitec lascia sul campo l'11%, Aixtron il 7,2%, Stm il 6,1% e Infineon il 6% con i timori per una bolla speculativa sull'intelligenza artificiale tra il 2027 e il 2030. Deboli per l'analogo motivo i produttori di cavi Prysmian (-4,25%) e Schneider (-4%). Il rialzo del greggio spinge i petroliferi Bp (+2,7%), TotalEnergies (+2,2%), Eni (+1,7%) e Shell (+1,5%). In ordine sparso i bancari Bbva (+0,95%), Mps (+0,3%), Mediobanca (+0,28%), Intesa (+0,25%), Banco Bpm (-0,47%), Bper (-1,23%), Unicredit (-1,37%) e Commerzbank (-1,7%). (ANSA).